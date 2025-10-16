芸術・文化の分野で優れた功績をあげた人たちに贈られる、第36回高松宮殿下記念世界文化賞。音楽部門で受賞するアンドラーシュ・シフさん（71）の横顔を紹介します。ハンガリー出身のピアニスト、アンドラーシュ・シフさん。バッハ、モーツアルト、ベートーベンなどの作品に深い造詣を持ち、その技術は現代における最高峰と称されています。シフさんは5歳でピアノに出会い、数々のコンクールで頭角を現しました。1999年には自身の