16日昼ごろ、大館市のコンビニエンスストアにタクシーが突っ込む事故がありました。ドライバーや店内にいた人にけがはありませんでした。午後1時半頃に撮影されたコンビニエンスストア。1台のタクシーが半分以上店内に突っ込んでしまっています。現場はセブン-イレブン大館御成町店です。大館警察署の調べによりますと16日午後0時半ごろ、80代の男性が運転するタクシーが県道を走行中、駐車場から出てきた