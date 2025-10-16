続いては芸術の秋の話題です。音楽を通した文化交流を推進する団体が男鹿市の中学校で津軽三味線のコンサートを開き、生徒たちがその音色に耳を傾けました。子どもたちに伝統の和楽器の演奏を届けたい。そんな思いから今年、東北各地で開かれている「学校コンサート」です。民主音楽協会＝民音が開いているもので、16日は男鹿南中学校の生徒、約100人が耳を傾けました。津軽三味線の世界大会3連覇の経歴を持つ葛西頼之