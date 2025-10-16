抹茶をふんだんに使ったスイーツから、山椒たっぷりの佃煮弁当まで。秋田市の百貨店で、京都の「食」の名店が集まる物産展が始まりました。京都の味を求めて開店から多くの人で賑わいました。秋田市の西武秋田店で16日に始まった「京都展」です。この時期恒例の催しで、今年で12回目を迎えました。みやびな京スイーツから、家庭料理の定番、「おばんざい」といえばのなま麩田楽まで。彩り豊かな「京都の味」が取り揃え