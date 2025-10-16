そんなの再現できるの…？夜更けの墓場。嬉々として幽霊画を描く男は何者？／贋 まがいもの（1）才能を持ちながらも、名声に背を向け売れない幽霊画を描き続ける画家・内海馨（うつみかおる）。ろくに食事せず、身なりにも頓着しない彼は、少女・撫子（なでしこ）と杏子（あんず）が住む家に居候。2人の少女からは「得体の知れないおっさん」と煙たがられていた。母親は何ヵ月も帰ってこず働き手は内海だけだが、絵が売れないばか