世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。10月14日（火）に放送された同番組では、映画と演劇の観客の違いについて永野、くるま（令和ロマン）、三谷紬アナウンサーが議論を交わした。演劇の観客に対する印象が悪すぎるのか、永野は次第にヒートアップしていき…。【映像】「タバコ吸って茶沢通り歩いてるだけ」永野の偏見が爆発