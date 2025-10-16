BTSが今秋のファッションウィークで生み出したメディア価値が、およそ60億円と算出された。【関連】BTSが日韓のみならず世界で通用した理由BTSは9〜10月にかけて開かれた「2026 SS（Spring・Summer）」コレクションシーズンで、ニューヨーク、ミラノ、パリなど主要都市のファッションウィークに出席。RM、JIN、JIMIN、V、JUNG KOOKは、それぞれアンバサダーを務めるブランドのショーに招かれ、世界のファッション関係者やメディア