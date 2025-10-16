HANAが、10月25日放送の『沼にハマってきいてみた』（NHK Eテレ）に出演する。 （関連：新着MVランキング：HANA、デビュー1年目で広げる表現のフィールド「BAD LOVE」で見せた新たな姿） 今回は、国内だけでなくアジアを中心にグローバルな活躍が期待されるHANAにスポットを当て、10代に支持されるその魅力に迫る。番組HPのアンケートによると、10代がハマるHANAの最大の魅力は“パフォーマ