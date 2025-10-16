香川県の池田知事と高松市の大西市長が、連携して取り組むべき政策課題について意見を交わしました。毎年開かれている会談です。 【写真を見る】香川県の池田知事と高松市の大西市長がトップ対談今後連携して取り組むべき課題を共有 中心市街地の活性化や、大規模災害時の連携などが話し合われました。互いの施設をライトアップするなどして夜間、若者が楽しめる空間をつくることを申し合わせたほか、回遊性の向上を図ろうと、