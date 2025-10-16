（台北中央社）台北市内で来月開幕する「2025台北金馬映画祭」に関連して開かれる映画業界向け特別講座「マスタークラス」に俳優の西島秀俊が登壇する。西島は台湾の映画人と対談し、多様な役をいかにしてスクリーン上のさまざまな人生模様として表現するかを語る。台北金馬映画祭実行委員会が15日、発表した。西島は今年の同映画祭で、その年に最も注目されるべき映画人「焦点映画人」に選出されており、出演作の特集上映が行われ