キッズウェル・バイオは１６日の取引終了後、子会社のＳ－Ｑｕａｔｒｅが英国のバイオテックベンチャーであるＬＹＭＰＨＯＧＥＮｉＸと不妊症に対する新たな治療法の創出を図る共同研究を始めたと発表した。Ｓ－Ｑｕａｔｒｅが独自製法により開発した乳歯歯髄幹細胞「ＳＱ－ＳＨＥＤ」とＬＹＭＰＨＯＧＥＮｉＸが持つ独自の「リンパ管再生技術」を組み合わせ、細胞治療に関する新たな応用展開を図る。キ