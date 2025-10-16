■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １０月１６日１５１円２３～２５銭（▼０．０１） １０月１５日１５１円２４～２６銭（▼０．７２） １０月１４日１５１円９６～９８銭（▼０．８８） １０月１０日１５２円８４～８６銭（▼０．２２） １０月０９日１５３円０