※このコラムは『ラブキャッチャージャパン2』エピソード1〜4のネタバレを含みます。■ウェディングドレス姿で情熱的なキス……3話で行われたカップルチャレンジでは、予選で男女がペアになって行う二人三脚ビーチフラッグ、決勝では女性の身体に巻いたリボンを奪い合うリボン争奪バトルが行われ、ためくに＆うららペアが勝利。勝利したカップルはそれぞれ気になる相手を選んでデートできる特典が与えられ、ためくにはさくら、うら