【その他の画像・動画等を元記事で観る】 森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』の珠玉の劇伴楽曲を収録したオリジナルサウンドトラックが、本作公開日の10月31日より各音楽配信サービスにて全世界配信されることが決定した。 ■サウンドトラックには、カイ役の向井康二が劇中で披露する「LOVE SONG」も収録 日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品『（LOV