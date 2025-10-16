アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が17日に公開されることを記念して、乙骨憂太役・緒方恵美、祈本里香役・花澤香菜のコメントが到着した。【画像】切ないよ…乙骨＆里香ちゃんの指切りシーン公開された場面カット『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』