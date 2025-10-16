俳優・野村康太の1st写真集『暁紀（読み：あかつき）』（講談社）が、24日の発売日を前に重版が決定した。【写真集カット】彫刻？鍛え上げられた肉体美を披露する野村康太本作は「はじめての一人旅」をテーマに、韓国・ソウルのさまざまなシチュエーションで撮影。タイトルの『暁紀』には、いつか行ってみたかったという韓国での旅の記録、そしてこれからの活躍が大いに期待される野村の「夜明け」という意味が込められている