俳優の南沙良、出口夏希がダブル主演する映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（2026年1月16日公開）より、黒崎煌代の場面写真が初解禁された。【画像】3人でプリクラを撮るオフショット本作は、発表当時21歳の大学生だった波木銅の同名青春小説が原作。未来が見えない町に暮らす朴秀美（南）と矢口美流紅（出口）たち。自分たちの夢をかなえるために、この町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない！彼女たちは、岩隈