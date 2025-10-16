【その他の画像・動画等を元記事で観る】 フィロソフィーのダンスが、11枚目シングル「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」を12月24日にCDリリース、12月3日先行配信することが決定。あわせて新しいアーティスト写真が公開された。 ■CD収録曲すべてがウィンターソング 「結成10周年」「メジャーデビュー5周年」「新体制3周年」を迎えた“2025年”のフィロソフィーのダンス。 “トリ