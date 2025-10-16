7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜と俳優の山田杏奈がW主演する映画『恋に至る病』（24日公開）において、長尾と山田によるインスタントカメラの撮り下ろし写真が一挙解禁された。【動画】『恋に至る病』主題歌入り予告斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（よすが・けい）