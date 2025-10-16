俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める、日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）の劇伴楽曲に加え、カイ役の向井が劇中で披露する劇中曲「LOVE SONG」も収録されるサウンドトラックが、公開日である31日に全世界で配信される。あわせて、森崎と向井が劇中曲の魅力を語るコメントも到着した。【場面カット】ステージで「LOVE SONG」を歌う向井康二今作は、世界的なBLブームをけん引したド