7人組ガールズグループ・HANAが、25日放送のNHK Eテレ『沼にハマってきいてみた』（後8：00〜後8：45）に出演する。【番組カット】教室で…授業を受けるHANA同番組は、10代がどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫るバラエティー番組。今回は、HANAを特集する。HANAは、SKY-HIとちゃんみながタッグを組んだオーディション『No No Girls（通