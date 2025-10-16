「右京ファン」が待ち望んだ『相棒 season24』（テレビ朝日系）が10月16日にスタートした。「シリーズ誕生25周年というアニバーサリーイヤーでの放送ということもあり、2クールにわたり放送されます。初回は拡大スペシャル『死して償え〜疑惑の殺人〜人間国宝の闇』で、ストーリーは15年前に人間国宝の講談師・瀧澤青竜（片岡鶴太郎）の屋敷で起きた殺人事件の真相解明でした。犯人には最高裁で死刑判決がくだされましたが、冤
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 眞子さん 日本ではありえない姿
- 2. 米倉涼子の恋人が「コメント」か
- 3. ビルの窓から女性転落 席待ち?
- 4. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 5. しんどくなって…粗品の離婚理由
- 6. プロ野球のビールかけ実施困難に
- 7. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
- 8. 市長名が入った賞状「いらねえ」
- 9. 「町長室で性交渉」告白巡り謝罪
- 10. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
- 1. 眞子さん 日本ではありえない姿
- 2. ビルの窓から女性転落 席待ち?
- 3. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
- 4. 「町長室で性交渉」告白巡り謝罪
- 5. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
- 6. 「抱いて」の声…妻と思ったら娘
- 7. 「月を見るため」全裸の男を逮捕
- 8. LINE広告きっかけ 1億円詐取被害
- 9. 「徳川氏発祥の寺」ジャングル化
- 10. 「≠ME」のイベ妨害した男逮捕
- 1. 市長名が入った賞状「いらねえ」
- 2. 玉木氏 維新に騙された配信炎上
- 3. 「東京で1番狭い物件」に絶句
- 4. 自転車に青切符導入「厳しすぎ」
- 5. 維新 12分野の政策実現を求める
- 6. アパート前でBBQ 大学生を通報
- 7. 中2で妊娠 ラーメン店で気づいた
- 8. 人を怖がらないクマ 増加中の訳
- 9. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
- 10. 何様? 立憲幹事長の態度に呆れ声
- 1. 美人配信者が死去 拷問受けたか
- 2. 「陰毛付きTバック」が発表 物議
- 3. カンボジアで「地獄の61日間」
- 4. ウ投資家死亡 3000万ドル失った?
- 5. 歌手のサンディーさん死去 34歳
- 6. 中国「付き添い経済」が台頭
- 7. 固体電池の「難題解決」に成功
- 8. ハマス停戦 遺体返還が火種に
- 9. 大阪万博の中国パビリオン称賛
- 10. サンリオ新グッズに中国騒然
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 羽田の巨大複合施設に悲惨な状況
- 3. 駐車料金値上げに「ふざけるな」
- 4. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 5. 日本人の資産を奪う3つの正体
- 6. 映画「Shall we ダンス？」、「ウォーターボーイズ」などの企画制作で知られる（株）アルタミラピクチャーズ（東京）が破産
- 7. 円売り優勢 日本政局の期待は
- 8. 年収400万円の負担はどう変わる?
- 9. 髪を乾かす「ヘアドライヤー」
- 10. 写真で査定 次世代フリマアプリ
- 11. 福利厚生が充実 30年ぶり増加も
- 12. ヤマトの「宅急便」が50周年へ
- 13. 羽田空港の直結施設 意外な現状
- 14. なぜ 串カツ田中がM&Aをした理由
- 15. 毎月17日は“OHTANI DAY（大谷翔平の日）”「大谷翔平シグネチャー・コレクション第6弾」を発売！
- 16. 岡山芸術交流2025 来場者数延べ10万人に｜街歩きとともにアートが楽しめる国際現代美術展
- 17. 金持ちだけ知ってる 資産増の技
- 18. 更年期における症状を8割の女性が放置。受診や対処のきっかけのカギは配偶者やパートナー
- 19. 日本は「財政再建が必要」 IMF専務理事
- 20. 健康で長生きするには? 家選び
- 1. 無料で使えるGoogleのAIモデル
- 2. Macユーザーがマウス使わぬ理由
- 3. レッツノート 14インチで1kg
- 4. 2WAY仕様 スマートなキャリー
- 5. ブロンプトン電動モデルに注目
- 6. 人手確保へ待遇改善、ファミマの新たな加盟店支援策とは？
- 7. Windows 11の更新プログラムによりSSDに不具合が出る問題でストレージ関連メーカー・Phisonを騙る偽文書拡散、Phisonは法的措置で対抗へ
- 8. PayPayのキャンペーンに新市
- 9. 「Oracle AI Database 26ai」発表、エージェント型AIを組み込み
- 10. 見せる収納の定番アイテム「バンカーボックス」に、待望のブラック登場
- 11. 動画・静止画・音楽ファイルを1台で再生・収録！『デジカメ内蔵DIGITAL MP4 AudioPlayer AV』
- 12. 追悼、トム・ウルフ──彼はノンフィクションを“再創造”した文学的イノヴェイターだった
- 13. テック企業が「中国で倫理的であること」の難しさを、アップルの対応が浮き彫りにしている
- 14. TikTok使用禁止の大統領令を出したトランプ政権をTikTok開発元が訴える
- 15. AirPodsが「iOS 15」で探しやすく。Apple Musicに空間オーディオ楽曲登場
- 16. 人気商品が最大40％オフ！ Amazonタイムセール祭りにバッファロー「nasne」もラインアップ
- 17. Googleが最新の大規模言語モデル「PaLM 2」や生成AIを用いたGoogle Workspaceの新機能を「Google I/O 2023」で発表予定
- 18. 建設や運輸・倉庫で人手不足の要因、「業界の人気がない」が最多
- 19. ナガオカ「movio」ブランドのコンデジが初めて月間TOP10入り、23年10月に売れたコンパクトデジカメTOP10 2023/11/15
- 20. 韓国 データセンターが火災
- 1. プロ野球のビールかけ実施困難に
- 2. 中田翔氏 引退後初の解説が好評
- 3. 大谷の取材で「NGワード」連発
- 4. 日本は勝ったのに…韓監督に批判
- 5. ブラジル撃破でも 森保Jに悲報が
- 6. 離婚切り出され…無断撮影に激怒
- 7. SB連勝 小久保監督が柳田を称賛
- 8. 引っ越した? 水原受刑者妻の現在
- 9. 渋野日向子「6連続」なら危機が
- 10. ダルビッシュ有 次期監督急浮上?
- 1. 米倉涼子の恋人が「コメント」か
- 2. しんどくなって…粗品の離婚理由
- 3. 風磨 禁断のキムタク超え果たす
- 4. ギリギリだよ? 石破茂首相に苦言
- 5. 東ブクロ 後輩の彼女と禁断関係
- 6. 映画会社が破産 目黒蓮の降板で?
- 7. 濡れ場挑戦 宇垣美里に驚愕の声
- 8. ヒカル 家賃6万円の家で生活開始
- 9. 梅宮アンナ 凄絶を極めた闘病
- 10. 一瞬誰かと えなこの近影に驚き
- 1. 「わがまちうどん47」全国で販売
- 2. 大人世代に合う「ウルフ風ボブ」
- 3. 「オートファジー」の知識とは
- 4. 即おしゃれに見える無印のパンツ
- 5. 自称エリート 最低すぎる発言
- 6. 「ゆるくてキレイ」の作り方
- 7. 3COINSの「洗い物グッズ」紹介
- 8. ディズニーのHappyくじが発売へ
- 9. スタバ 新シリーズが新発売
- 10. 時代は移り変わっても極上のエンターテインメントと夢を届け続ける堂本光⼀のステージ に感服！