ニューストップ > 国内ニュース > 「パパ活少女」らにわいせつ行為、警視を懲戒免職「強い刺激を求め続… 国内の事件・事故 わいせつ・性犯罪 パパ活・ママ活 警察の不祥事 警察 カラオケ 大阪府警 大阪府 MBSニュース 「パパ活少女」らにわいせつ行為、警視を懲戒免職「強い刺激を求め続けた」 2025年10月16日 18時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪府警は、生活安全部の53歳の警視を懲戒免職処分とした 「パパ活少女」らにわいせつ行為をしたとして在宅起訴されていた 調べに「欲望に負け、強い刺激を求め続けてしまった」などと話したという 記事を読む