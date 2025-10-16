“パパ活少女”らへの不同意わいせつ罪で在宅起訴の警視を懲戒免職　調べに対し「欲望に負け、強い刺激を求めた」と話す　今年の懲戒処分は２４件に　大阪府警 MBSニュース

「パパ活少女」らにわいせつ行為、警視を懲戒免職「強い刺激を求め続けた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪府警は、生活安全部の53歳の警視を懲戒免職処分とした
  • 「パパ活少女」らにわいせつ行為をしたとして在宅起訴されていた
  • 調べに「欲望に負け、強い刺激を求め続けてしまった」などと話したという
