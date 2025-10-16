台湾メディアの民視新聞網は16日、日本政府観光局の15日付発表によると、1〜9月の訪日外国人客数は史上最速で3000万人を突破し、台湾は503万人でそれに貢献したと報じた。記事は、1〜9月の訪日外国人客数は3165万人余りで、その後の3カ月で毎月300万人の水準を維持できれば、通年で過去最多だった24年の約3687万人を上回るだけでなく、一気に4000万人の大台に達する可能性もあると伝えた。また、1〜9月の訪日外国人客数を国籍・地