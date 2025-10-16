ホストクラブの女性客に性風俗店の仕事をあっせんしたとして、男４人が逮捕されました。職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市の自称職業紹介業・草本竜世容疑者（２９）ら４人です。警察によりますと、草本容疑者らは去年２月から１０月にかけて、１０代と２０代の女性を性風俗店に紹介し働かせた疑いがもたれています。女性２人はホストクラブの利用客で、店から請求された「売掛金」を返済するために働かされて