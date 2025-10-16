長崎市の活水中学校は、来年度から生徒の募集を停止すると発表しました。 80年近い歴史を誇る学校も、近年は少子化の影響で定員割れが続いていました。 （活水学院 湯口 隆司 理事長） 「学校を信頼してくれた皆様の、期待を損なうことになった事態を重く受け止めている」 学校法人活水学院が経営する活水中学校は16日に記者会見を開き、来年度以降、生徒の募集を停止すると発表しました。 中学校は、1947年の設置