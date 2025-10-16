コカ・コーラシステムは、紅茶飲料「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」リニューアル商品を2025年10月20日に発売する。紅茶の香りと味わいの余韻をより長く楽しめる「紅茶花伝」ブランドの主力商品をリニューアル。紅茶とミルクが織りなすまろやかな味わいはそのまま、飲んだ後に広がる"紅茶感"を高め、紅茶の香りと味わいの余韻をより長く楽しめるよう仕上げた。手摘みセイロン茶葉を100％使用し、抽出温度を高めて紅茶の香りと味わ