公園でのトラブルを巡り、警視庁の警察官が違法な対応をしたとして、南アジア出身の母と子が東京都に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、都に66万円の支払いを命じた。