【モデルプレス＝2025/10/16】10月24日公開の映画『恋に至る病』より、W主演の長尾謙杜と山田杏奈によるインスタントカメラの撮り下ろし写真が一挙解禁。さらに特別映像も同時解禁された。【写真】なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈が見つめ合う◆長尾謙杜＆山田杏奈インスタントカメラ写真一挙解禁今回公開された写真は、本編撮影中に長尾と山田自身がインスタントカメラで撮影したもの。山田が学校の窓際で長尾を撮影するカットを