【モデルプレス＝2025/10/16】FANTASTICSの中島颯太が、11月2日に開催される「学祭JACK2025in 早稲田祭〜中島颯太トークショー〜」に出演することが決定した。【写真】ファンタ中島颯太＆ランペ陣、お揃い帽子で仲良し2ショ◆中島颯太「早稲田祭」出演決定「学祭JACK2025」は、首都圏の大学生による企画団体「AGESTOCK実行委員会」が主催する、複数大学の学園祭を横断するイベントである。2024年は全4大学にて9組の豪華ゲストが出