【モデルプレス＝2025/10/16】夫婦YouTuberとして活動するゆたせなのセイナが10月15日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。【写真】美人YouTuber、ミニスカ姿で夫と密着◆セイナ、ハロウィンコーデで美脚を披露セイナは「ハロウィンディズニー」とつづり、東京ディズニーランドでの写真を投稿。「今年はグリーンドットカチューシャコーデしたよ〜」とカチューシャに合わせて鮮や