ホームでの無敗記録が27で止まった４月の京都サンガ戦（第９節）のほかに、鬼木達新監督が統率する今季の鹿島アントラーズを象徴する試合がふたつある。まず７月20日の第24節、柏レイソルとの上位対決だ。レオ・セアラの約40メートルのロングシュートで、ネーミングライツが導入された「メルカリスタジアム」初戦のファーストゴールを記録。さらに植田直通のジャンピングヘッドで２−０とリードを広げた。しかし柏の猛攻から