歴代最多８度の優勝を誇るJリーグの名門クラブが、９年ぶりのリーグ制覇を射程圏内に捉えている。今季のJ1は残り５節、鹿島アントラーズが後続に勝点５差をつけて首位に立っているのだ。ジーコイズムが息づく茨城県鹿嶋市では、ラストスパートをかけるチームを熱いサポーターがあと押ししている。シーズン開幕前に行なわれる鹿島の新体制発表会は、コロナ禍が落ち着いた2023年から記者会見方式をあらため、抽選に当選したソシ