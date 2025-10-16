真庭市役所 名誉毀損の疑いで高知県警に9月逮捕された岡山県真庭市の男性職員（22）について、高知地方検察庁は14日付で不起訴処分としました。 男性職員は、2025年1月14日から25日にかけて高知市内に住む20代の女性に対し、ひぼう中傷する内容をSNS上で20数回にわたり投稿したとして逮捕されていました。 高知地検は不起訴の理由を明らかにしていません。