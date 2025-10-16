浜田雅功が16日、都内で行われた浜田雅功展「空を横切る飛行雲」開会セレモニーに出席。初の個展に向けて「素通りだけはやめてほしい」とアピールした。【写真】メガネ姿で登場した浜田雅功開会セレモニーの様子（7枚）本展は、唯一無二の画力で知られる浜田による初の個展であり、アートの世界への大きな挑戦。会場では、本展のために浜田が描き下ろした新作100点を展示。さらに、会場構成を建築家ユニット・dot architects