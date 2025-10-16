交番に侵入し女性用トイレにカメラを設置して盗撮した疑いで逮捕されていた静岡県警の警部の男が、別の時期にも同じ交番で盗撮していたなどとして、16日、再逮捕されました。性的姿態等撮影などの疑いで再逮捕されたのは、静岡南警察署の前の刑事一課長で45歳の警部の男です。警察によりますと、容疑者の男は、6月21日午後8時ごろ、掛川警察署管内の交番に侵入して2階の女性用トイレに小型カメラを設置した上、6月25日から7月30日