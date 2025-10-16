長野市で死亡事故です。16日午前、長野市の国道18号で、軽乗用車が普通乗用車に追突する事故があり、軽乗用車を運転していた81歳の女性が死亡しました。警察によりますと、16日午前10時半すぎ、長野市稲里町田牧の国道18号で軽乗用車が、前で停まっていた普通乗用車に追突しました。この事故で軽乗用車を運転していた千曲市雨宮の内宇田久江さん・81歳が心肺停止の状態で、長野市内の病院に搬送されおよそ1時間後に出血性ショック