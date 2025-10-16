巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が１６日、羽田空港からドミニカ共和国へ帰国した。来日２年目の今季は出場５２試合で打率２割１分１厘、２本塁打、８打点。「救世主」と称された昨季はシーズン途中加入で、今年初めて日本でフルシーズンを過ごした。「けがをしたり大変な時期があって、全体的に自分が目指した数字を残せなかったのは事実。自分の野球キャリアの中でもこういう時は初めてなので相当大変だったのは間違いない