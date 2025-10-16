阪神・高橋遥人投手が１７日のＣＳ最終Ｓ第３戦・ＤｅＮＡ戦（甲子園）に先発する。「みんなの勢いに自分も乗っていきたい。緊張を力に変えられるように」と意気込んだ。昨季はＣＳ第１ＳのＤｅＮＡ戦に先発し５回４失点で敗戦投手となった。「意識しないようと思うけど、消えるものではない。負けないように頑張りたいです」とリベンジを誓った。