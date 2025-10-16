2023年、静岡市葵区で開催されていた夜店市に車で突っ込み、来場者を殺害しようとした殺人未遂の罪に問われている男に、検察は、16日、懲役12年を求刑しました。起訴状などによりますと、駿河区丸子の無職の男は、2023年8月、夜店市の会場に車で突っ込み、会場にいた男女7人を殺害しようとした罪に問われています。16日に開かれた裁判員裁判で、検察側は、「低速度であっても大勢の人が集まる祭りの場に車で突っ込んだ時点で無差別