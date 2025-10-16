日本時間16日、ポストシーズンのリーグ優勝決定シリーズ、ア・リーグの王者をかけた戦いが行われました。ここまでマリナーズに2連敗のブルージェイズは3戦目。2点ビハインドで迎えた3回、アンドレス・ヒメネス選手が2ランホームランで同点に追いつくと、その後ヒットでつなぎ一挙5得点で逆転に成功します。さらにここから、4回5回6回と連続して得点を量産。一気に2桁得点とすると、大量リードを奪われたマリナーズはランディ・アロ