フジテレビは１６日、５０年続くミニ番組「くいしん坊！万才」が１１月２２日で終了すると発表した。番組は１９７５年６月に始まり、各地の名物料理を紹介してきた。同局を巡る一連の問題に関してスポンサーの要請などを受け、今年１月２６日から放送を休止していたが、今月２６日から再開。レギュラー放送を４回行った後、１１月２２日に最終回となる特別番組を放送する。