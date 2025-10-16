ホストクラブへの支払いが困難になった女性を性風俗店に紹介した疑いで、スカウトの男ら4人が逮捕されました。職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市西区に住む自営業・草本竜世容疑者（29）ら男4人です。草本容疑者はスカウトとして元ホストの高崎祐斗容疑者らと共謀し、女性2人（10代・20代）を大阪や広島の性風俗店に紹介した疑いが持たれています。女性らはホストクラブの客で、店から請求された売掛金、いわゆる「ツ