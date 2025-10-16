気象台は、午後5時58分に、大雨警報（浸水害）を金沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・金沢市に発表 16日17:58時点加賀では、16日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。能登では、16日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□大雨警報【発表】・浸水16日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量40mm■志賀町□洪水警報16日夜のはじめ