お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんが、本名の「石川晟也（いしかわ せいや）」名義で歌手デビューすることが、ワーナーミュージック・ジャパンのインスタグラムで発表されました。【写真を見る】【 霜降り明星・せいや 】10月24日本名 ” 石川晟也 ” 名義で歌手デビューワーナーミュージック・ジャパンのインスタグラムは、「#霜降り明星・せいや 本名 #石川晟也 名義でアーティストデビュー！」と投稿。デビューシング