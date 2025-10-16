ジャズピアニスト山中千尋が「METROPOLITAN JAZZ Vol.8 TOKYO PIANO NIGHT」（東京芸術劇場、17日午後6時30分開演）に出演する。ニューヨークを拠点に世界中で活躍する山中が共演するのは、現代最高峰のジャズピアニストと言われる巨匠ケニー・バロン（82）。2人がそれぞれのトリオを率いて夢の競演を果たす。山中に話を聞いた。◇◇◇ケニー・バロンは“現代最高のリリカル（感情豊か）なピアニスト”と称され、2010年