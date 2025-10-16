廃棄物や汚水を海に排出したとして三重県紀北町の加工業者が書類送検されました。 【写真を見る】魚加工で出た廃棄物やノルマルヘキサン含む汚水を海に排出した疑い 水産加工会社を書類送検 三重・尾鷲海上保安部 16日付で尾鷲海上保安部が書類送検したのは紀北町の水産加工会社「丸徳誠洋水産」と役員2人です。 「丸徳誠洋水産」と役員らは、2025年7月、魚の加工で出た廃棄物およそ27キロのほか、ノルマルヘキサンという動植物