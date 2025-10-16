名古屋市千種区に、高知の本場の味を届ける土佐料理店「TOSAYA(とさや)」があります。名物のカツオのたたきをはじめ、店主が自ら高知へ足を運び、旬の食材を仕入れています。夫婦の温かな人柄と本場の味わいが、地元の人々を惹きつけています。 ■高知の味を名古屋で…土佐料理が楽しめる店 名古屋市千種区・地下鉄「本山駅」から歩いて10分の「TOSAYA」は、高知から仕入れた鰹節や柚子といった加工品を販売するお店