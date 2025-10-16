櫻坂46・谷口愛季が表紙を飾る『週刊少年チャンピオン』46号が10月16日（木）に秋田書店より発売される。 【画像】櫻坂46・谷口愛季の無邪気なオフショルワンピースグラビア 『週刊少年チャンピオン』46号にて、表紙&巻頭グラビアに櫻坂46の谷口愛季が掲載。昨年に続く2度目の表紙登場となり、ファンの間では早くも話題を集めている。誌面では、柔らかな笑顔から自然体の表情まで、彼女の魅力を余すところなく収め