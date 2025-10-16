10月から1054円に引き上げられている最低賃金ですが、石川県は、賃上げを行う中小企業向けの支援策を用意し、16日事業者向けの説明会を開きました。県内の最低賃金は、70円と過去最大で引き上げられ、10月から1054円となっています。県は、賃上げを行なう中小企業を支援することにしていて、関係団体向けの説明会が開かれました。県は、中小企業や小規模事業者を対象とした生産性向上などの取り組みに対する最大100万円の助成金と